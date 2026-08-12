Вестник Кавказа

Мировые финансы возвращаются в "золотую гавань"

Золотые слитки Россия
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Золото выросло в цене, достигнув майских значений. Стоимость драгметалла составила $4,6 тыс.

Золото демонстрирует рост. Стоимость декабрьского фьючерса составила $4,6 тыс за тройскую унцию, что составило уровень майских расценок. 

По данным биржи Comex, утром 21 августа цена на драгметалл поднялась на 1,21%, достигнув стоимости в $4,6 тыс. Отметим, что фьючерс на серебро впервые вырос на 0,57%, достигнув отметки в $68 за тройскую унцию. 

Отметим, что в начале года золото котировалось выше $5 тыс за тройскую унцию. Эксперты связывали рост драгметалла снижением доходности гособлигаций США.

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