Мировые финансы возвращаются в "золотую гавань"

Золото выросло в цене, достигнув майских значений. Стоимость драгметалла составила $4,6 тыс.

Золото демонстрирует рост. Стоимость декабрьского фьючерса составила $4,6 тыс за тройскую унцию, что составило уровень майских расценок.

По данным биржи Comex, утром 21 августа цена на драгметалл поднялась на 1,21%, достигнув стоимости в $4,6 тыс. Отметим, что фьючерс на серебро впервые вырос на 0,57%, достигнув отметки в $68 за тройскую унцию.

Отметим, что в начале года золото котировалось выше $5 тыс за тройскую унцию. Эксперты связывали рост драгметалла снижением доходности гособлигаций США.