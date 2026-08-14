Турция укрепляет свои Военно-морские силы – СМИ

На верфях Турции строят 61 боевой корабль, в том числе авианосец, эсминец ПВО и собственную подводную лодку, которые вскоре пополнят военно-морской флот страны.

На турецких верфях ведется строительство 61 боевого корабля, 37 из которых предназначены для Военно-морских сил (ВМС) страны, заявил командующий ВМС адмирал Эрджюмент Татлыоглу, сообщает Türkiye Today.

К этому страну вынуждает тот факт, что Турцию с трех сторон омывают моря, и хотя ее армия обладает национальными фрегатами, десантным кораблем и корветами, на судоверфях республики строятся авианосец, эсминец ПВО TCG Kocatepe и подводная лодка, а все корабли турецкого флота оснащены беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вертикального взлета.

"Мы очень хорошо разбираемся в беспилотных летательных аппаратах. Мы запускаем наши беспилотные аппараты TB3 с борта корабля TCG Anadolu, который вы можете увидеть в гавани"

- Эрджюмент Татлыоглу

Турция обладает успешными наработками в сфере беспилотных надводных и подводных аппаратов, а также в создании собственных систем вооружения – в стране разработали собственную управляемую ракету ATMACA, торпеду AKYA, зенитную ракету Hisar и мину MALAMAN, которые уже эффективно используются в Вооруженных силах, добавил адмирал.

Цель турецких военных - вывести боеспособность Вооруженных сил, в том числе ВМС, на еще более высокий уровень. Значительная роль в этом уделяется турецкому военно-морскому флоту, который сегодня выступает эффективной сдерживающей силой, заявлял ранее министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.