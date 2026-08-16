Махачева временно отстранили от боев после поединка с Гэрри

Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в бою с ирландским претендентом Иэна Мачадо Гэрри. После этого поединка российского бойца временно отстранили от боев по медицинским соображениям.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев временно отстранен от поединков по медицинским соображениям.

Список медицинских отстранений для участников турнира UFC 330, состоявшегося в минувшие выходные, обнародовала Атлетическая комиссия штата Пенсильвания (PSAC), передает MMAJunkie.

У российского бойца диагностирован ушиб ребер, в связи с чем ему назначено медицинское отстранение в 30 дней.

Свой последний на данный момент бой Махачев провел против ирландца Иэна Мачадо Гэрри. Это был главный поединок турнира UFC 330, который прошел в Филадельфии ночь с 15 на 16 августа. Победу единогласным решением судей одержал российский боец.

Эта победа стала для Махачева 17-й подряд в UFC, Таким образом, он побил достижение Андерсона Силвы, выигравшего 16 поединков кряду.