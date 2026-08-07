В Каспийском море в Дагестане утонула школьница

Накануне в Дагестане в море утонула девочка-подросток. Тонущую вытащили из воды очевидцы, но спасти ее не удалось.

В Дагестане в Каспийском море утонул ребенок, прокуратура проведет надзорные мероприятия в связи со случившимся.

"Прокуратурой Кизляра проводится проверка в связи с гибелью 13-летней девочки. Двадцатого августа… в Каспийском море в районе населенного пункта Крайновка Кизлярского района… утонула несовершеннолетняя 2014 года рождения"

– пресс-служба прокуратуры

Будут проведены надзорные мероприятия, в рамках которых прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и о безопасности на водных объектах.

В ГУ МЧС РФ по Дагестану уточнили, что из воды тонущую девочку вытащили очевидцы, они пытались ее откачать. Скорая помощь, прибывшая на место констатировала смерть ребенка.