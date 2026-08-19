Опубликованы детали резкого роста товарооборота России и Грузии

Взаимная торговля между Россией и Грузией в январе-июле 2026 года увеличилась почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла отметки в $1,8 млрд.

В январе-июле 2026 года взаимный торговый оборот Россией и Грузией вырос на 20,9% и составил $1,81 млрд. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, Россия входит в тройку ключевых торговых партнеров Грузии с долей 11,7% во внешнеторговом обороте страны. При этом импорт из России в Грузию вырос на 26,5% до $1,37 млрд, тогда как экспорт грузинской продукции в РФ увеличился на 6,2% и составил $437,5 млн.

С начала года из Грузии в Россию было вывезено 96,2 тыс т минеральной и пресной воды, 30,1 тыс т натурального вина, 14,5 тыс т спиртных напитков, 8,9 тыс т свежих фруктов, а также 3,8 тыс т фруктов и орехов.

Основу российского импорта составили нефть и нефтепродукты: в Грузию завезли 392,8 тыс т на сумму $292,4 млн, а также 569,3 тыс т сырой нефти стоимостью $238,5 млн. В пятерку главных импортируемых товаров также вошли пшеница и меслин ($50,2 млн), подсолнечное масло объемом 21,1 тыс т ($32,4 млн) и 43,5 тыс т сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов ($29,2 млн).

Напомним, в 2025 году суммарный товарооборот двух стран достиг $2,7 млрд, прибавив 6, 3% по сравнению с предыдущим годом.