Турецкая лира обновила исторический минимум

В Турции продолжает постепенно снижаться национальная валюта. За последний год она ослабла примерно на 17%.

Национальная валюта Турции достигла нового исторического минимума. Об этом сообщают местные средства массовой информации, ссылаясь на данные торгов.

По данным телеканала S zc, утром 21 августа курс лиры достиг 48 за доллар.

За минувший год турецкая нацвалюта снизилась примерно на 17% по отношению к доллару. Эксперты отмечают, что основные причины ослабления лиры – высокий уровень инфляции, рост цен, в том числе на энергоносители. Кроме того, падение связано с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.

Ожидается, что к концу 2026 года курсы турецкой нацвалюты опустится до 51 за доллар.