Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га

Площадь масштабного лесного пожара в горной местности Ялты за сутки увеличилась до 50 га, к тушению огня в труднодоступном районе привлечены более 500 человек.

В горах Ялты площадь лесного пожара возросла с 10 до 50 га, к ликвидации возгорания привлечено свыше 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

​"За сутки площадь активного горения увеличилась до 50 га из-за погодных условий и ветровой нагрузки. На месте порывы достигают 15 м/с, что способствует распространению огня на большие площади"

- ГУ МЧС по Крыму

В настоящее время в тушении задействованы 523 человека и 108 единиц техники. Работу спасателей серьезно осложняют крутые склоны и отсутствие воды, которую приходится подвозить водовозками и мотоциклами.

​Напомним, природный пожар вспыхнул 19 августа на площади 3,3 га, которая вскоре выросла сначала до 6 га, а на следующий день до 10,3 га. Изначально с огнем боролись 469 человек, используя 103 единицы техники.