Лайнер Astoria Grande добавил круизы с заходом в Венецию

В следующем году пассажиры круизного лайнера Astoria Grande смогут побывать в Венеции. Лайнер совершит несколько круизов с разными маршрутами за сезон, все они будут начинаться в Анталье.

В 2027 году в рамках круизов на лайнере Astoria Grande можно будет посетить не только Турцию, Египет, Грецию, но и Италию и Монако.

Маршруты круизного лайнера Astoria Grande в 2027 году изменятся, туристы смогут посетить Венецию в рамках круиза.

В новом сезоне все круизы на лайнере будут начинаться в Анталье. Побывать можно будет не только в Турции, Египте, Греции, Франции и Хорватии, но также в Италии и Монако.

В 2027 году Astoria Grande впервые зайдет в Венецию, Монте-Карло и Дубровник.

Туристы могут выбрать один из круизов, например "Незабываемые Италия и Мальта" с заходом в Рим, "Венеция и жемчужины Адриатики" с заходом в Венецию, или безвизовые "Восточные сокровища и турецкое побережье" и "Волшебный Восток и турецкие курорты" с посещением Александрии.

В городах путешественников ждут экскурсии на русском языке.

Оформление визы для европейски круизов входит в стоимость тура, ее оформлением займется судоходная компания "Аквилон".

В 2027 году первый круиз стартует 2 марта.