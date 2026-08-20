Узбекистан и Грузия перешли на электронную систему документооборота в перевозках

Власти Грузии и Узбекистана внедряют систему E-permit, которая значительно упростит документооборот в сфере грузоперевозок.

Узбекистан и Грузия внедрили систему электронных разрешений E-permit в сфере автомобильных грузоперевозок, передают СМИ центральноазиатской республики.

Новая система позволит властям обмениваться разрешениями на перевозки между двух стран или транзит в электронном виде, что значительно ускорит логистику. Процесс обмена данными станет более удобным и прозрачным.

Отметим, что в конце июля E-permit начали использовать Грузия и Азербайджан. Для властей АР Грузия стала пятой страной, с которой был введен электронный документооборот.