Вестник Кавказа

Узбекистан и Грузия перешли на электронную систему документооборота в перевозках

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии и Узбекистана внедряют систему E-permit, которая значительно упростит документооборот в сфере грузоперевозок.

Узбекистан и Грузия внедрили систему электронных разрешений E-permit в сфере автомобильных грузоперевозок, передают СМИ центральноазиатской республики. 

Новая система позволит властям обмениваться разрешениями на перевозки между двух стран или транзит в электронном виде, что значительно ускорит логистику. Процесс обмена данными станет более удобным и прозрачным. 

Отметим, что в конце июля E-permit начали использовать Грузия и Азербайджан. Для властей АР Грузия стала пятой страной, с которой был введен электронный документооборот.

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