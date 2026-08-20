Иран будет постоянно модернизировать оборонную промышленность

Иран будет использовать опыт недавних войн для постоянной модернизации своей оборонной промышленности, заявили в министерстве обороны страны.

Ирану необходимо в кратчайшие сроки не только восстановить оборонную промышленность страны, но и постоянно модернизировать ее с учетом уроков недавних войн, используя это для дальнейшего развития, заявили в министерстве обороны Ирана.

"Каждое давление и каждая санкция еще яснее показывали необходимость и укрепляли убежденность в опоре на внутренние возможности, а… недавние навязанные войны стали настоящим полем испытания оборонных возможностей страны"

- заявление

Разработки, созданные за годы, на практике позволили сорвать значительную часть расчетов и целей противника, поскольку оборонная промышленность страны "родилась из угроз, но не остановилась из-за них".

Недавние войны стали не только полем противостояния, но и возможностью точнее оценить собственные возможности, выявить новые потребности и определить дальнейшее направление развития, подчеркнули в Тегеране.

Также министерство представило концепцию "революции в оборонной промышленности", которая будет строиться на национальной модели участия в обеспечении обороны. Это новые подходы к проектированию и производству и ускоренные превращения научных знаний в оборонные возможности, пояснили в министерстве.