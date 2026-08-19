Вестник Кавказа

Глава ЦИК Азербайджана прибыл в Казахстан

Здание ЦИК Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мазахир Панахов прибыл в Казахстан, где через два дня пройдут парламентские выборы. Делегация ЦИК АР будет наблюдать за ходом выборов.

Делегация ЦИК Азербайджана во главе с председателем комиссии Мазахиром Панаховым прибыла в Казахстан. 

По информации ЦИК, целью визита делегации Баку является наблюдение за выборами в Курултай Казахстана, которые состоятся 23 августа. Чиновники из Баку прибыли по приглашению главы ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова. 

Представители ЦИК АР изучат подготовку к электоральному процессу в центральноазиатской республике. Также азербайджанские представители будут участвовать в процессе в качестве наблюдателей в Астане. 

Кроме того, Мазахир Панахов и представители ЦИК АР примут участие в консультациях с делегатами ЦИК стран-членов ОТГ. Саммит состоится 22 августа.

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