Глава ЦИК Азербайджана прибыл в Казахстан

Мазахир Панахов прибыл в Казахстан, где через два дня пройдут парламентские выборы. Делегация ЦИК АР будет наблюдать за ходом выборов.

Делегация ЦИК Азербайджана во главе с председателем комиссии Мазахиром Панаховым прибыла в Казахстан.

По информации ЦИК, целью визита делегации Баку является наблюдение за выборами в Курултай Казахстана, которые состоятся 23 августа. Чиновники из Баку прибыли по приглашению главы ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова.

Представители ЦИК АР изучат подготовку к электоральному процессу в центральноазиатской республике. Также азербайджанские представители будут участвовать в процессе в качестве наблюдателей в Астане.

Кроме того, Мазахир Панахов и представители ЦИК АР примут участие в консультациях с делегатами ЦИК стран-членов ОТГ. Саммит состоится 22 августа.