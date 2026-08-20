Вестник Кавказа

В Азербайджане завершается первый этап строительства ЛЭП "Зангезур”

В Азербайджане завершается первый этап строительства ЛЭП "Зангезур”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "Азерэнержи" завершила первый этап строительства ЛЭП "Зангезур", которая свяжет Нахчыван с энергосетью республики и откроет новый экспортный маршрут.

В Азербайджане досрочно на 97% завершено строительство первого этапа линии электропередачи "Зангезур", несмотря на сложные климатические условия. Об этом сообщает ОАО "Азерэнержи".

​На участке от Джебраила до Агбенда протяженностью 74 км построена двухцепная линия напряжением 330 кВ и мощностью 1000 МВт. Специалисты установили 296 опор высотой до 45 метров и весом более 30 т каждая.

​Следующий этап включает создание линий Ордубад-Нахчыван протяженностью 100 км, участков через Зангезурский коридор длиной 44 км и Нахчыван-Турция на 230 км.

​Отметим, ЛЭП "Зангезур" стала крупнейшим проектом по строительству электросетей в истории Азербайджана. Запуск магистрали полностью интегрирует Нахчыван в единую национальную энергосистему, исключит зависимость от внешнего регулирования частоты и позволит экспортировать "зеленую" энергию.

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