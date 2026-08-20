В Азербайджане завершается первый этап строительства ЛЭП "Зангезур”

В Азербайджане досрочно на 97% завершено строительство первого этапа линии электропередачи "Зангезур", несмотря на сложные климатические условия. Об этом сообщает ОАО "Азерэнержи".
На участке от Джебраила до Агбенда протяженностью 74 км построена двухцепная линия напряжением 330 кВ и мощностью 1000 МВт. Специалисты установили 296 опор высотой до 45 метров и весом более 30 т каждая.
Следующий этап включает создание линий Ордубад-Нахчыван протяженностью 100 км, участков через Зангезурский коридор длиной 44 км и Нахчыван-Турция на 230 км.
Отметим, ЛЭП "Зангезур" стала крупнейшим проектом по строительству электросетей в истории Азербайджана. Запуск магистрали полностью интегрирует Нахчыван в единую национальную энергосистему, исключит зависимость от внешнего регулирования частоты и позволит экспортировать "зеленую" энергию.