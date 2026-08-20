Турция – ключевой партнер Сирии в ее восстановлении

Глава МИД Сирии Асад Хасан аш-Шейбани назвал Турцию ключевым партнером в восстановлении страны в данный период, отметив: сирийская сторона изучает вопрос присоединения к соглашению о совместной обороне.

Дамаск пока не принял решения о присоединении к соглашению о совместной обороне – между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, заключенным в Мекке, однако считает Анкару "ключевым партнером" в восстановлении Сирии, заявил находящийся с официальным визитом в Пакистане министр иностранных дел САР Асад Хасан аш-Шейбани, сообщает пакистанская пресса.

Отвечая на вопрос о Мекканском соглашении о совместной обороне, подписанном Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, аш-Шейбани заявил, что сирийская сторона изучает эту возможность, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Мы пока не приняли решения о том, присоединяться ли к этому альянсу. Решение будет принято позднее. При этом будет учитываться общая граница между двумя странами протяженностью более 1000 километров и исторические связи между Сирией и Турцией"

- Асад Хасан аш-Шейбани

В целом министр назвал свой визит в Пакистан успешным, сообщив: стороны договорились возобновить работу совместной межправительственной комиссии на уровне министров, продолжить прямое авиасообщение, создать деловой совет и провести инвестиционный форум.

Позиции обеих сторон совпадают, и Дамаск и Исламабад намерены вывести двусторонние отношения на максимально высокий уровень. Также Сирия повысит уровень своего дипломатического представительства в Пакистане до уровня посла, отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

Говоря об Израиле, аш-Шейбани заявил: первоочередной задачей Сирии является прекращение израильских атак, поскольку Израиль не должен диктовать Дамаску, с кем ему выстраивать союзы или партнерские отношения.

Новая внешняя политика страны сейчас направлена на восстановление страны, развитие экономического сотрудничества и укрепление отношений с региональными и международными партнерами, добавил Асад Хасан аш-Шейбани.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале августа в Мекке было подписано совместное оборонительное соглашение Анкары, Эр-Рияда и Исламабада. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на лишь одну из государств-участников будет рассматриваться в качестве нападения на всех. МИД Турции охарактеризовал это обязательство "технически аналогичным" статье 5 Устава НАТО - положению о коллективной обороне.

Соглашение было заключено на фоне продолжающегося американо-израильского конфликта с Ираном, который обнажил уязвимость стран Персидского залива, на протяжении десятилетий строивших свою модель безопасности на закупках вооружений, размещении американских баз и стратегической зависимости от Вашингтона. Мекканское соглашение представляет собой попытку трех региональных держав предотвратить возникновение вакуума безопасности в Персидском заливе того типа, который был создан американо-иранским конфликтом.