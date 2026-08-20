Цены на отдых в отелях Турции упали на фоне слабого спроса – СМИ

Türkiye: слабый спрос в этом году обвалил цены на отели в Турции. Снижение стоимости ожидается до конца сезона.

Стоимость отелей в Турции упала в августе и сентябре на фоне слабого интереса отдыхающих. Как пишет Türkiye, цена на номера оказалась ниже предложений при раннем бронировании.

"В некоторых объектах размещения ценовые предложения для туристов, бронирующих в последний момент, опустились даже ниже стоимости раннего бронирования"

– СМИ

По информации издания, в бархатный сезон отели Турции не получат ожидаемого турпотока как со стороны местных отдыхающих, так и со стороны иностранных туристов, что вынудит владельцев мест размещения делать значительные скидки на номера.

Как пишет Türkiye, в гостиничном бизнесе в этом году произошло своеобразная аномалия, когда забронировавшие номера зимой заплатили больше, чем отдыхающие, которые выбрали предложения позднее.