Вестник Кавказа

Цены на отдых в отелях Турции упали на фоне слабого спроса – СМИ

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Türkiye: слабый спрос в этом году обвалил цены на отели в Турции. Снижение стоимости ожидается до конца сезона.

Стоимость отелей в Турции упала в августе и сентябре на фоне слабого интереса отдыхающих. Как пишет Türkiye, цена на номера оказалась ниже предложений при раннем бронировании. 

"В некоторых объектах размещения ценовые предложения для туристов, бронирующих в последний момент, опустились даже ниже стоимости раннего бронирования"

– СМИ 

По информации издания, в бархатный сезон отели Турции не получат ожидаемого турпотока как со стороны местных отдыхающих, так и со стороны иностранных туристов, что вынудит владельцев мест размещения делать значительные скидки на номера. 

Как пишет Türkiye, в гостиничном бизнесе в этом году произошло своеобразная аномалия, когда забронировавшие номера зимой заплатили больше, чем отдыхающие, которые выбрали предложения позднее.

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