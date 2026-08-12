США не пустят Аббаса на Генассамблею ООН

В следующем месяце в Нью-Йорке пройдет Генассамблея ООН. Лидер Палестины Махмуд Аббас пока не смог добиться от США разрешения на посещение мероприятия.

Соединенные Штаты не позволят президенту Палестины Махмуду Аббасу посетить страну для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По данным Mignews, администрация Дональда Трампа может второй год подряд запретить Аббасу лично присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН.

Источники отмечают, что Аббас попросил президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана повлиять на американскую администрацию, чтобы он мог посетить Генассамблею. Глава турецкого государства уже обсудил данный вопрос с Трампом, однако США пока не планируют менять свою позицию.

Напомним, открытие 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится 8 сентября 2026 года. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 25 сентября.