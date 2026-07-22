Аэропорт Астаны будет развивать сингапурская компания

Премьер-министр Казахстана Олжас Бекенов провел встречу с главой сингапурской компании Changi Airport Group Ям Кум Вэнгом, обсудив с ним развитие аэропорта Астаны и создание полноценной аэропортовой экосистемы.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня провел встречу с главой Changi Airport Group Ям Кум Вэнгом, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли, сообщили в правительстве.

"В республике развивают аэропортовую инфраструктуру столицы, включая строительство второго аэропорта. На встрече отмечен значительный потенциал для расширения практического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром"

- сообщение Кабмина Казахстана

Казахстан планирует привлечь международный опыт и технологическую экспертизу компании, управляющей международным аэропортом Чанги и аэропортом Селетар в Сингапуре, к развитию авиационной инфраструктуры Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Глава Changi Airport Group выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном, отметив большой потенциал возможностей Астаны в качестве моста между Европой и Азией. Он подтвердил готовность группы предоставить экспертизу, знания и опыт в аэропортовой отрасли при реализации проекта строительства нового аэропорта столицы как регионального хаба, - отметили в правительстве.

По итогам встречи стороны подтвердили высокий уровень казахско-сингапурских отношений и заинтересованность сторон в дальнейшем расширении практического взаимодействия.

Напомним, группа Changi Airports International через свою дочернюю структуру развивает проекты по управлению и мастер-планированию аэропортовой инфраструктуры более чем в 60 аэропортах более чем 20 стран мира, внедряя в них передовые цифровые решения, включая биометрию и автоматизацию.