ОАЭ и Китай проведут совместные учения военной авиации

Военно-воздушные силы Китая совместно с армией ОАЭ в августе-сентябре проведут авиационные учения в августе-сентябре в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, чтобы отработать практическое взаимодействие армий двух стран.

Военно-воздушные силы Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) проведут совместные учения "Соколиный щит-2026" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщили в Минобороны страны.

"Во второй половине августа - середине сентября 2026 года ВВС Китая и ОАЭ проведут совместные авиационные учения "Соколиный щит - 2026"в уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района"

- сообщение

Учения авиаподразделений направлены на повышение их технико-тактического уровня и углубление практического сотрудничества между армиями двух стран, говорится в сообщении.

В ходе учений будут отработаны элементы летной подготовки пилотов боевых самолетов армий КНР и ОАЭ, добавили в Минобороны Китая.