Турпоток в Сочи превысил отметку в 4,8 млн человек

С начала 2026 года Сочи принял 4,8 млн туристов, при этом в настоящий момент на территории этого черноморского курорта одновременно отдыхают около 195 тыс человек.

Сочи с начала года принял 4,8 млн туристов, при этом прямо сейчас в городе находятся порядка 195 тыс отдыхающих. Об этом сообщил заместитель главы города Сергей Сомко.

"С начала года Сочи посетили 4,8 млн туристов. Сейчас на курорте единовременно отдыхают порядка 195 тыс отдыхающих, при средней загрузке средств размещения в 81%"

- Сергей Сомко

По словам вице-мэра, в целях безопасности специальные мониторинговые группы ежедневно проверяют состояние береговой линии, где сейчас в штатном режиме открыты около 180 пляжей.

В пресс-службе администрации Сочи добавили, что с начала летнего сезона рабочие группы провели 34 рейда против нелегальных пассажирских перевозчиков, а инспекторы ГИМС составили 139 протоколов за нарушения правил пользования маломерными судами.

Кроме того, в мэрии отметили стабильную эпидемиологическую ситуацию на курорте. По данным Роспотребнадзора, все 6079 взятых на пляжах проб морской воды полностью соответствуют гигиеническим нормативам.

Отметим, что жителям и гостям курорта продолжают напоминать о правилах безопасного отдыха. В частности, перед походами в горы необходимо регистрировать маршрут в МЧС, для чего на туристических тропах установили информационные стенды с телефонами спасателей.