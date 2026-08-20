Авианосец "Дональд Трамп" может появиться в США

В Соединенных Штатах могут назвать авианосец в честь Трампа – ВМС США раздумывают над тем, чтобы назвать строящийся авианосец в честь президента вместо темнокожего матроса.

Назвать новый авианосец в честь действующего президента США Дональда Трампа хотят в ВМС страны, об этом со ссылкой на два источника сообщает телеканал NBC.

Имя Трампа могут присвоить кораблю, который изначально хотели назвать в честь первого удостоенного награды темнокожего матроса американского флота Дориса Миллера. Речь идет об авианосце новейшего класса типа "Джеральд Форд".

"Руководство ВМС обсуждает переименование авианосца ВМС в честь президента Дональда Трампа… Два американских чиновника сообщили, что дискуссии о смене названия идут уже несколько месяцев"

– телеканал

Отметим, что решение о присвоении имени Дориса Миллера авианосцу было принято во время первого президентского срока Трампа. Матрос отличился при отражении налета на Перл-Харбор во время Второй мировой войны, за что получил Военно-морской крест – вторую по значимости награду ВМС США.

Сообщается, что Миллера хотят посмертно наградить орденом Почета – обычно в честь обладателей этого ордена называют в США эсминцы, а авианосцы – в честь президентов.