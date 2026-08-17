Израиль объявил о ликвидации командира ХАМАС

В ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные уничтожили командира взвода военного крыла ХАМАС. Уточняется, что он принимал участие во вторжении на территорию страны в октябре 2023 года.

Военные Израиля ликвидировали в секторе Газа командира взвода военного крыла радикального движения ХАМАС, участвовавшего в захвате и удержании израильских заложников. Об этом сказано в заявлении, распространенном 21 августа Армией обороны страны (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Нусейрата и ликвидировала командира взвода в военном крыле ХАМАС Сабахи Сами Махмуда Шахата, участвовавшего в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС"

– армейская пресс-служба

Там отметили, что в последнее время боевик готовился к атакам на военнослужащих ЦАХАЛ и израильских граждан.

В ЦАХАЛ поведали, что Шахат участвовал во вторжении на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года, а также в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС во время войны.

"В ноябре 2023 года в рамках соглашения об освобождении заложников он участвовал в "церемониях" передачи похищенных Красному Кресту"

– армейская пресс-служба

В заявлении подчеркивается, что перед ударом военные Израиля предприняли шаги, направленные на минимизацию вреда для мирного населения.