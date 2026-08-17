Израиль объявил о ликвидации командира ХАМАС

Военные Израиля ликвидировали в секторе Газа командира взвода военного крыла радикального движения ХАМАС, участвовавшего в захвате и удержании израильских заложников. Об этом сказано в заявлении, распространенном 21 августа Армией обороны страны (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Нусейрата и ликвидировала командира взвода в военном крыле ХАМАС Сабахи Сами Махмуда Шахата, участвовавшего в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС"
– армейская пресс-служба
Там отметили, что в последнее время боевик готовился к атакам на военнослужащих ЦАХАЛ и израильских граждан.
В ЦАХАЛ поведали, что Шахат участвовал во вторжении на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года, а также в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС во время войны.
"В ноябре 2023 года в рамках соглашения об освобождении заложников он участвовал в "церемониях" передачи похищенных Красному Кресту"
– армейская пресс-служба
В заявлении подчеркивается, что перед ударом военные Израиля предприняли шаги, направленные на минимизацию вреда для мирного населения.