Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дaгестане

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Утром на территории Табасаранского района Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,6, которое было зафиксировано сейсмологами на глубине 7 км.

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,6 в Табасаранском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.

​"В 10:04 мск 21 августа зарегистрировано сейсмособытие в Табасаранском районе Дагестана вблизи села Марага магнитудой 3,6 на глубине 7 км"

- ГУ МЧС РФ

Отметим, Дагестан находится в сейсмически активной зоне, поэтому подземные толчки здесь фиксируются регулярно. Специалисты классифицируют такие сейсмособытия как слабые. Благодаря небольшой магнитуде и удаленности эпицентра подземные толчки на поверхности не ощущались, а вся инфраструктура работает в штатном режиме.

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