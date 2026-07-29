Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дaгестане

Утром на территории Табасаранского района Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,6, которое было зафиксировано сейсмологами на глубине 7 км.
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,6 в Табасаранском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.
"В 10:04 мск 21 августа зарегистрировано сейсмособытие в Табасаранском районе Дагестана вблизи села Марага магнитудой 3,6 на глубине 7 км"
- ГУ МЧС РФ
Отметим, Дагестан находится в сейсмически активной зоне, поэтому подземные толчки здесь фиксируются регулярно. Специалисты классифицируют такие сейсмособытия как слабые. Благодаря небольшой магнитуде и удаленности эпицентра подземные толчки на поверхности не ощущались, а вся инфраструктура работает в штатном режиме.