Зачем ОАЭ вышли из ОПЕК? Что будет с картелем, Эмиратами, США, Россией и Китаем?

Вчера стало известно, что ОАЭ официально выходят из ОПЕК и расширенной версии организации, ОПЕК+. Что это значит для самих ОАЭ, мирового нефтяного рынка, Китая и России?

Что такое ОПЕК?

ОПЕК (с английского расшифровывается как Organization of the Petroleum Exporting Countries - Организация стран-экспортеров нефти) была создана в 1960х годах с целью обеспечить богатым нефтью ближневосточным государствам прибыль от продажи энергоресурса, которая в то время уходила в основном американским и английским нефтяным компаниям. На протяжении 65 лет ОПЕК управляла более 30% глобального нефтяного рынка за счет контроля за производством нефти и, соответственно, ценами.

Сегодня в ОПЕК входят 12 стран: 6 африканских производителей нефти, Венесуэла, и ближневосточные члены организации, на которые приходится самый большой объем производства нефти - Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Иран. Де-факто руководитель ОПЕК - Саудовская Аравия. Насколько Иран участвует в деятельности организации, неизвестно.

Что такое ОПЕК+?

ОПЕК+, как структура внутри структуры, появилась в 2016 году, когда нефтяные цены упали до $ 26 на фоне переизбытка предложения. В попытке стабилизировать рынки и нормализировать прибыль от продажи нефти, ОПЕК пригласила другие страны, производящие нефть, к участию в сокращениях производства. Среди тех, кто стал частью ОПЕК+, Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и другие страны. В результате деятельности ОПЕК+, нефтяные цены со временем стабилизировались.

Сколько нефти добывает ОАЭ?

Доказанные запасы нефти в ОАЭ составляют 113 млрд баррелей. Это более чем в два раза меньше, чем у Саудовской Аравии и на 33 млрд баррелей больше, чем у России. Максимальное производство нефти в ОАЭ составляет около 5 млн баррелей в день, однако будучи членом ОПЕК, ОАЭ не может добывать больше, чем 3,2 млн баррелей в сутки.

Основные покупатели эмиратской нефти - это Япония, Китай, Таиланд, Индия и Сингапур.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что стоит за решением ОАЭ покинуть ОПЕК?

Официально ОАЭ заявили о том, что выход из организации - это политическое решение, обусловленное долгосрочными рыночными фундаментальными факторами. Что это значит?

ОАЭ хотят добывать больше нефти: для этого страна в последние годы вкладывает значительные средства в расширение производственных мощностей. В рамках ОПЕК добывать больше невозможно, так как в последние годы задача организации - снизить добычу для повышения цен; Косвенно на решение Эмиратов повлияла война в Иране: цены в настоящее время растут, и ряд стран-импортеров сталкивается с дефицитом нефти и нефтепродуктов из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, ОАЭ несет ощутимые убытки от войны на Ближнем Востоке: тысячи иранских ракет поражают территорию страны, а доходы от туризма значительно упали. Третья причина выхода ОАЭ из ОПЕК - раскол с Саудовской Аравией. Некогда ближайшие союзники, сегодня политические конкуренты, которые расходятся по целому ряду вопросов, в первую очередь, региональных, включая вооруженные конфликты в Йемене, Судане и теперь в Иране.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что означает для ОАЭ выход из ОПЕК?

Если ОАЭ удастся увеличить производство до 5 млн баррелей в день и страна сможет обеспечить возможность транспортировки нефти клиентам, то при цене даже в $70 за баррель, нефтяной доход Эмиратов увеличится на $50 млрд в год.

Что означает решение ОАЭ для ОПЕК?

Для ОПЕК выход ОАЭ означает утрату контроля над частью общего нефтяного рынка. Без ОАЭ ОПЕК и ОПЕК+ будет сложнее управлять ценами за счет снижения или увеличения добычи, особенно в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Проблема для нефтяного картеля также заключается и в том, что за ОАЭ могут последовать и другие страны-члены.

Что означает выход ОАЭ для США?

Для США выход ОАЭ - победа. Дональд Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в том, что картель своими действиями ”грабит остальной мир” и много раз напрямую связывал желание США защищать страны-партнеры на Ближнем Востоке с их нефтяной политикой.

Что для России значит решение ОАЭ?

Для России у выхода ОАЭ из ОПЕК два измерения: экономическое и политическое. С точки зрения экономики, при благоприятном окончании блокады Ормузского пролива появление большего объема нефти на рынке может привести к снижению цен. Для России, которая зависит от нефтяного экспорта, чем выше цена, тем лучше. Политический аспект заключается в том, что выход ОАЭ и ОПЕК означает потерю одной из точек соприкосновения со страной, в частности, по нефтяным вопросам.

Что изменится для Китая?

Китай импортирует из ОАЭ 6-7% нефти. Это достаточно много: Эмираты - шестой поставщик КНР, крупнейшего импортера нефти в мире. Есть два возможных варианта развития событий для Китая после выхода ОАЭ из ОПЕК. В случае падения цен на нефть в связи с увеличением в долгосрочной перспективе добычи/производства в ОАЭ Китай выигрывает. Его траты на закупку углеводородов снизятся. Однако есть и другой, более пессимистичный вариант.

Выйдя из ОПЕК, ОАЭ, с одной стороны, становятся независимыми в определении своей нефтяной политики, а с другой стороны, более уязвимыми перед влиянием США, которые неделю назад пообещали Эмиратам оказать финансовую поддержку на фоне войны в Иране в виде валютного свопа: ЦБ ОАЭ может получить американские доллары по более низкой цене. В этом случае США могут надавить на ОАЭ с тем, чтобы страна снизила экспорт в Китай в пользу других государств.