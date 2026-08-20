Школы Ингушетии получат новое оборудование для классов

Правительство Ингушетии в течение 2026 года намерено обеспечить новым профильным оборудованием предметные кабинеты сразу в 108 школах на территории региона.

Власти в Ингушетии закупят специализированное техническое оснащение для предметных классов в 108 школах. Данную информацию официально подтвердил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

​"Мы развиваем профильные направления: действуют 16 психолого-педагогических, 6 инженерных и 6 агротехнологических классов, с 1 сентября откроются ещё 7 агротехнологических. В этом году оборудование для кабинетов ИЗО, музыки и физики получат ещё 108 образовательных учреждений"

- Махмуд-Али Калиматов

​Параллельно в субъекте работают три детских технопарка "Кванториум", 111 центров "Точка роста" и две площадки "IT-куб". На базе учебных заведений также сформировано порядка 100 школьных театров.

​Отметим, с 2019 года в республике введено в эксплуатацию 50 школ вместимостью 25 тыс учеников и 50 детских садов, рассчитанных более чем на 10 тыс мест, а в 43 зданиях полностью завершен капитальный ремонт.