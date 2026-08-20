Reuters: судоходство в Ормузе снизилось вдвое. В акватории пролива не зафиксировано крупных танкеров.

Судоходство в Ормузском проливе значительно снизилось. Поток судов сегодня обвалился в два раза относительно предыдущего дня.

По данным Reuters, через пролив прошло только семь судов с сырьевыми товарам, четыре из них были зафиксированы на выходе из пролива. По информации аналитиков, среди кораблей не было крупных танкеров.

Снижение темпов судоходства происходит на фоне роста тревог из-за ситуации на Ближнем Востоке. Участники нефтяного рынка скептически относятся к возможности полного открытия Ормузского пролива, отмечает агентство.