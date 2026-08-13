Мекканское соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана: военная мощь, механизмы, реакция Трампа

Мекканское соглашение о совместной обороне: какова военная мощь Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, что для них означает союз, кто может присоединиться, что думает Трамп о Мекканском соглашении, какие есть союзы коллективной обороны на Ближнем Востоке, как Мекканское соглашения влияет на региональную архитектуру безопасности?

Почему подписано Мекканское соглашение о совместной обороне?

В начале августа в Мекке было подписано совместное оборонительное соглашение Анкары, Эр-Рияда и Исламабада. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на лишь одну из государств-участников будет рассматриваться в качестве нападения на всех. В МИД Турции охарактеризовал это обязательство "технически аналогичным" статье 5 Устава НАТО - положению о коллективной обороне. При этом подготовка документа продолжалась почти год.

Соглашение было заключено на фоне продолжающегося американо-израильского конфликта с Ираном, который обнажил уязвимость стран Персидского залива, на протяжении десятилетий строивших свою модель безопасности на закупках вооружений, размещении американских баз и стратегической зависимости от Вашингтона. Мекканское соглашение представляет собой попытку трех региональных держав предотвратить возникновение вакуума безопасности в Персидском заливе того типа, который был создан американо-иранским конфликтом. С точки зрения Эр-Рияда, необходимо было предпринимать действия. Анкара и Исламабад также увидели в этом возможность.

Каковы механизмы реализации Мекканского соглашения?

На прошлой неделе Минобороны Турции изложило конкретные механизмы реализации пакта. Фундаментальной целью соглашения является обеспечение перевода оборонных и военных связей на "более институциональную и устойчивую" основу. В соответствии с соглашением, планируется создание стратегических политических и военных механизмов с участием глав Минобороны и МИД, начальников генштабов и командующих ВС, при этом координация между тремя государствами будет осуществляться на высшем уровне. Будет сформирован министерский комитет и генеральный секретариат, ответственный за координацию деятельности и надзор за реализацией механизмов соглашения.

Планируются совместные военные учения с участием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а также сил противовоздушной обороны и беспилотных систем, в дополнение к углублению сотрудничества в оборонной промышленности. Цель состоит в том, чтобы обеспечить не только поставку продукции и систем, но и совместную разработку и производство, технологическое сотрудничество, а также устойчивое техническое обслуживание и логистическую поддержку. Приоритетными направлениями станут беспилотные и автономные системы, радиоэлектронная борьба и возможности искусственного интеллекта. При этом у стран-подписантов пока нет интегрированной командной структуры, единой доктрины или конкретных военных обязательств, поэтому на данный момент пакт представляет собой предупредительный политический сигнал с институциональным потенциалом.

Какова военная мощь Турции, Саудовской Аравии и Пакистана?

Согласно индексу Global Firepower за этот год, который ранжирует оборонные возможности 145 стран, три государства совместно насчитывают практически 1,4 млн действующего военного состава, примерно 3400 самолетов, около 6 тысяч танков и более 340 единиц ВМС. Распределение сил выглядит следующим образом: Пакистан вносит наибольшее количество личного состава - около 660 тысяч военнослужащих, за ним следует Турция с примерно 481 тысяч военнослужащих, и Саудовская Аравия с около 247 тысяч военнослужащих. Пакистан также располагает наибольшим количеством танков - 2677 единиц.

Сила пакта заключается во взаимодополняющих активах трех подписантов:

Саудовская Аравия вносит финансовый рычаг и географическую центральность вдоль морского коридора Ормуз-Красное море-Баб-эль-Мандеб. Как крупнейший экспортер нефти, королевство обладает значительными денежными ресурсами и стратегическим географическим положением;

Турция предоставляет региональное влияние наряду с мощной оборонной промышленностью. Турция располагает второй по численности личного состава армией в блоке НАТО, как раз после США, и все более самодостаточной оборонно-промышленной базой, наиболее заметно представленной беспилотными программами;

Пакистан обеспечивает ядерное сдерживание наряду с опытными сухопутными войсками. Страна остается единственным мусульманским государством, обладающим ядерным арсеналом, впервые испытанным Исламабадом в 1998 году. Кроме того, Пакистан уже имеет передовое военное присутствие на территории Саудовской Аравии: примерно 8000 пакистанских военнослужащих, а также истребители, беспилотники и система ПВО развернуты на саудовской земле.

Что означает союз для Турции, Саудовской Аравии и Пакистана?

Для Саудовской Аравии пакт диверсифицирует партнерства в сфере обороны за пределы Соединенных Штатов, присовокупляя передовые военные возможности Турции и ядерный сдерживающий фактор Пакистана на фоне растущих угроз для жизненно важных морских коридоров, таких как Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Соглашение также служит диверсификации вооружений королевства на фоне непредсказуемости западного экспорта, поскольку Турция и Пакистан могут поставлять такие изделия, как 155-мм артиллерийские снаряды, в больших объемах.

Для Пакистана и Турции документ приоткрывает саудовские финансовые рынки для их оборонных отраслей промышленности - оба государства обладают производственными мощностями, превышающими их экономические потребности. Для Анкары основной стратегический выигрыш заключается в подчеркивании своей роли как поставщика безопасности, а не как потребителя безопасности.

Что думает Трамп о Мекканском соглашении?

Глава Белого дома Дональд Трамп в конце прошлой недели поприветствовал подписание оборонительного пакта. Он отметил, что страны наконец смогут лучше себя защищать и поздравил руководства государств с "важным первым шагом". Реакция Трампа соответствует его политической позиции: американский президент уже давно обвиняет союзников в недостаточном финансировании собственной обороны и в истощении ресурсов Америки. В течение последнего года он подталкивал союзников к увеличению их собственного оборонного бремени.

На саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года государства-члены согласились более чем удвоить целевой показатель оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году после постоянного давления со стороны американского лидера. В то же время Трамп не рассматривает свое одобрение пакта как сигнал об отходе США от региона. Скорее, это признание того, что американское военное присутствие имеет свои пределы, что вынуждает региональных игроков ускорить попытки диверсифицировать свои связи в сфере безопасности.

Какие страны могут присоединиться к Мекканскому соглашению?

Пока что Египет остается единственной страной, чье потенциальное членство было озвучено одной из подписавших сторон. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поведал о “возможности” присоединения Каира, отметив, что сам пакт открыт для присоединения участников. Глава МИД страны Хакан Фидан охарактеризовал Египет как “естественного партнера” и выразил уверенность, что Каир присоединится к соглашению после урегулирования технических аспектов. Однако египетские власти могут опасаться обязывающих военных обязательств и их влияния на существующие соглашения. При этом Каир может присоединиться, если формулировки будут защищать отношения с Вашингтоном по линии помощи, не подрывать существующие союзы и мирные договоры и сохранять свободу решать, когда и где он будет воевать. Это, скорее всего, и будет обсуждаться на технических консультациях.

Экс-посол Пакистана в США и Китае Масуд Хан заявил о возможности расширения соглашения за счет Катара и Кувейта. Бахрейн также рассматривается как логичный кандидат на вступление в пакт. Иордания, обладающая значительным военным потенциалом и стратегическим положением, также фигурирует в списке потенциальных участников соглашения. Ее возможное присоединение укрепило бы "северный фланг" будущего альянса.

Какие есть союзы коллективной обороны на Ближнем Востоке?

Мекканское соглашение встраивается в череду коллективных оборонительных союзов, создававшихся на протяжении последних восьми десятилетий:

Самым ярким примером остается НАТО, созданный в 1949 году. Его статья 5 была задействована только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года. НАТО вырос из 12 до 32 членов, последней стала Швеция в марте 2024 года, но из ближневосточных стран участвует только Турция;

Объединенное военное командование ССАГПЗ, выросшее из альянса "Щит полуострова" (1984), созданного для защиты шести государств Залива. В сентябре 2025 года, после атаки Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре, ССАГПЗ пообещал активизировать совместный оборонительный механизм, а в июле 2026 года прошли совместные учения "Бахрейнский щит";

Также есть Договор Лиги арабских государств 1950 года, который, несмотря на аналогичную формулировку о коллективной обороне, в военной сфере остался на бумаге и не предотвратил многочисленные войны в регионе, зато принес экономические результаты.

Как Мекканское соглашения влияет на региональную архитектуру безопасности?

Стратегическое значение Мекканского пакта заключается в появлении третьего полюса в региональной архитектуре, поляризованной между Ираном и его союзниками с одной стороны и американо-израильской осью с другой. Вместо активной конфронтации с любым из блоков, этот третий альянс направлен на предотвращение гегемонии любой из сторон. Если говорить о том, сможет ли Мекканское соглашение заменить зависимость стран-участниц от США, то пакт не означает разрыва с Вашингтоном. Скорее, он знаменует переход от того, что в Эр-Рияд называют "однослойной оборонной доктриной", к многоуровневой сети безопасности.

То, что сразу стали называть формирующимся "исламским НАТО", пока что представляет собой дополнительный уровень сдерживания, а не замену существующей системы, которая по-прежнему включает около 50 тысяч американских военнослужащих, размещенных по всему региону. Однако в Вашингтоне уже задумались о сокращении военного присутствия на Ближнем Востоке из-за повреждения Ираном баз.