Мекканское соглашение может быть расширено

Участники нового ближневосточного альянса – Турция, Пакистан и Саудовская Аравия – допускают присоединение к нему других стран, заявили в Анкаре.

Созданный в Мекке оборонный альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии может пополниться новыми членами и готов рассматривать соответствующие заявки от других стран, рассказал официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

"По мере оформления механизма и наличии необходимого консенсуса может быть рассмотрено участие других стран в альянсе"

– Зеки Актюрк

Представитель турецкого оборонного ведомства обратил внимание на то, что новый альянс не ставит целью заменить НАТО или хотя бы конкурировать с ним: его участники стремятся запустить механизм, который бы оказывал содействие в поддержании глобальной архитектуры безопасности. Актюрк добавил, что Мекканское соглашение не направлено против какого-либо государства.

Как Ближний Восток отреагировал на Мекканское соглашение?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов проанализировал перспективы расширения числа участников Мекканского соглашения.

"Прежде всего нужно сказать, что уже на следующий день после подписания этого документа о вероятном расширении числа его участников заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, а на этой неделе – президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подтверждал это и главнокомандующий армии Пакистана Асим Мунир. Подобные заявления свидетельствуют о том, что предложение о заключении военного союза изначально было рассчитано на большее количество стран. В перспективе ряд региональных государств может рассмотреть такую возможность или получить приглашение в Мекканское соглашение как договор о совместной самообороне", - сказал он.

"Неслучайно сегодня начался визит Хакана Фидана в Египет – Каир мог бы стать еще одной стороной Мекканского соглашения. Стоит отметить, что региональная пресса за неделю успела опубликовать довольно много спекуляций вокруг неучастия Египта в подписании документа, и есть три версии, почему египетские власти не пошли на союз с КСА, Пакистаном и Турцией. Первая версия – Египет отказался из-за отсутствия в числе подписантов ОАЭ, одного из основных египетских партнеров, либо из-за нежелания осложнять отношения с Израилем. Вторая версия – Египет не хочет быть вынужденным вмешиваться в потенциальные военные действия в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией/Кипром. Третья версия – Каир решил соблюсти нейтралитет, поскольку он уже не участвует в формате сотрудничества Израиля и ОАЭ с Индией. Тем не менее, Египет способен присоединиться к военному союзу в перспективе", - поведал Турал Керимов.

"Перед Каиром Хакан Фидан побывали в Ливии, которая тоже называется одним из возможных претендентов на вступление в военный союз. Конечно, для этого Ливии нужно стать целостным государством, чего ей пока не удалось добиться, на высшем уровне консолидации все еще нет. Страны Мекканского соглашения не хотели бы столкнуться с необходимостью в статусе военных союзников реагировать на потенциальную новую гражданскую войну в Ливии", - продолжил востоковед.

"Далее есть Катар, одним из первых на официальном уровне поддержавший Мекканское соглашение. Пока никаких заявлений о том, что Катар присоединится к военному союзу, не прозвучало, но вероятность имеется, поскольку у Анкары с Дохой есть соглашение об обороне, на катарской территории действует турецкая военная база. С Пакистаном у Катара очень стабильные отношения, с Саудовской Аравией связи начали выравниваться, особенно на фоне того, что происходит в регионе последние полтора года. Позиции Дохи и Эр-Рияда существенно сблизились, пусть и не стали идентичными – зато обнаружилось, что общих точек соприкосновения у них намного больше, чем конфликтных моментов. Вполне вероятно, что Катар в какой-то момент действительно станет участником этого соглашения", - ожидает он.

"В той или иной перспективе возможное участие в Мекканском соглашении могут рассмотреть Алжир и Оман, хотя Алжир находится достаточно далеко, а Оман славится своим нейтралитетом. Нынешний султан Омана известен жесткой позицией по отношению к Израилю, что увеличивает вероятность подписания Маскатом военного союза с Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном", - добавил Турал Керимов.

Другие региональные государства вряд ли заинтересуются Мекканским соглашением. "Безопасность Бахрейна и Кувейта полностью завязана на США. У Сирии есть открытый вооруженный конфликт с Израилем, и она еще недостаточно смогла регенерироваться в плане государственного строительства. После смены власти и попытки восстановления территориальной целостности на северо-востоке и юге та же Сувейда остается неподконтрольной официальному Дамаску. Ирак, скорее всего, продолжит соблюдать нейтралитет, потому что он не может сейчас выбирать между Тегераном и Эр-Риядом, а также не хотел бы присоединяться к Анкаре", - сообщил востоковед.

"Иордания пытается балансировать между крупными игроками и не хотела бы впадать в излишнюю зависимость от Саудовской Аравии или Турции. Тем более на фоне того, что происходит в Палестине из-за действий соседнего Израиля – Амману не нужно усугублять отношения с Тель-Авивом. У Ливана нет доступа к соглашению. С другой стороны, судя по тому, что это государство представляет собой, Ливан хотел бы остаться нейтральным, даже если внутри него все было в порядке. Йемен мы не рассматриваем, естественно, как союзника Ирана", - указал он.

Кто еще может войти в Мекканское соглашение?

Однако одними ближневосточными странами круг потенциальных участников Мекканского соглашения не исчерпывается. "Если взглянуть за пределы Ближнего Востока, то в Судане временное переходное правительство имеет хорошие отношения и с Турцией, и с Саудовской Аравией, и с Пакистаном – но там идет кровопролитная гражданская война против Сил быстрого реагирования, поддерживаемых ОАЭ. Причем ситуация во многом патовая, и говорить о том, что Судан в какой-то момент может присоединиться к Мекканскому соглашению, не приходится, пока он находится в состоянии конфликта. Если правительство в Хартуме одержит верх и сможет снова объединить страну и стабилизировать ситуацию, тогда, возможно, Судан станет потенциальным кандидатом для присоединения к этому соглашению", - отметил Турал Керимов.

"В регионе АСЕАН нужно сказать о Малайзии и Индонезии, имеющих очень хорошие отношения и с Пакистаном, и с Турцией, и Саудовской Аравией. Они сами очень часто выступают с инициативами по расширению и укреплению, углублению этих отношений. Джакарта и Куала-Лумпур вполне способны присоединиться к Мекканскому соглашению", - предположил советник МИА "Россия сегодня".

"На постсоветском пространстве есть страны, которые могли бы потенциально быть приглашены в Мекканское соглашение. В частности, это Узбекистан. Это крупнейшая по населению страна Центральной Азии и самое динамично развивающееся государство региона. Центральная Азия в целом сейчас превращается в один из ключевых регионов в международной торговле, добыче критически важных элементов для мировой промышленности и транзитной логистике. В этом смысле Узбекистан, который имеет очень близкие союзнические отношения с Азербайджаном и укрепляет отношения с Турцией (контакты между этими странами находятся на пике), может стать страной, которую пригласят к участию в этом формате", - сообщил эксперт.

"Также необходимо сказать об Азербайджане, ключевом игроке в вопросах логистики на уровне всей Евразии, превратившемся в среднюю державу по уровню своей значимости. Это одна из трех стран, помимо России и Ирана, которая может осуществлять сухопутную связь между Востоком и Западом на материке, и ключ к Каспийскому региону, кавказские ворота в Центральную Азию. Азербайджан – ключевой партнер в сухопутном взаимодействии между Россией и Ираном, у него очень большой транзитный вес. Хотя Азербайджан и не является участником военных союзов, у него есть союз с Турцией и де-факто союзнические отношения с Пакистаном. Напомню, что Пакистан и Саудовская Аравия до 2023 года не признавали Армению как государство, поддерживая Азербайджан в армяно-азербайджанском конфликте. Поэтому Баку тоже могут пригласить в Мекканское соглашение", - поведал Турал Керимов.

"Другое дело, что Баку придерживается нейтралитета и не вступает в международные военные структуры. Однако предложение все равно может ему поступить. На этом круг государств, потенциально способных так или иначе участвовать в Мекканском соглашении, заканчивается", - заключил востоковед.