Вестник Кавказа

Путину показали фрагмент кисвы Каабы в Казани

Макет Каабы
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали фрагмент кисвы (покрывала) Каабы, который хранится в Казани в мечети "Кул-Шариф".

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с фрагментом кисвы Каабы, который находится в мечети "Кул-Шариф" в Казани.

Его главе российского государства продемонстрировал руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

Событие произошло в Казани, перед стартом двусторонних встреч президента РФ на полях саммита Россия – АСЕАН: глава государства посетил Благовещенский собор Казанского Кремля и мечеть "Кул-Шариф".

В молельном зале мечети хранится фрагмент кисвы Каабы: Минниханов показал его Владимиру Путину.

Напомним, кисва – это черное шелковое покрывало, расшитое золотыми нитями и укрывающее стены Каабы в Мекке.

Новую кисву устанавливают в Мекке каждый год. Прежний покров разрезают на фрагменты, которые затем передаются как дары. Это происходит в первый день нового года по мусульманскому календарю, то есть в первый день месяца Мухаррам.

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