Путину показали фрагмент кисвы Каабы в Казани

Российский лидер Владимир Путин ознакомился с фрагментом кисвы Каабы, который находится в мечети "Кул-Шариф" в Казани.
Его главе российского государства продемонстрировал руководитель Татарстана Рустам Минниханов.
Событие произошло в Казани, перед стартом двусторонних встреч президента РФ на полях саммита Россия – АСЕАН: глава государства посетил Благовещенский собор Казанского Кремля и мечеть "Кул-Шариф".
В молельном зале мечети хранится фрагмент кисвы Каабы: Минниханов показал его Владимиру Путину.
Напомним, кисва – это черное шелковое покрывало, расшитое золотыми нитями и укрывающее стены Каабы в Мекке.
Новую кисву устанавливают в Мекке каждый год. Прежний покров разрезают на фрагменты, которые затем передаются как дары. Это происходит в первый день нового года по мусульманскому календарю, то есть в первый день месяца Мухаррам.