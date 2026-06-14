Покрывало Каабы заменили в Мекке

В Мекке в первый день месяца Мухаррам провели традиционную замену Кисвы – шелкового покрывала Каабы с золотыми вышивками с аятами из Корана.

В Мекке в Саудовской Аравии провели ежегодный ритуал – замену Кисвы, покрывала Каабы.

Церемония замены Кисвы проводится в первый день нового года по исламскому календарю – в первый день месяца Мухаррам. Это одна из важнейших религиозных традиций исламского мира.

Замена покрывала главной святыни ислама – длительный процесс. Кисву снимают по частям, одновременно заменяя их на новые, такая поэтапная работа позволяет сохранить Каабу покрытой на протяжении всей церемонии. Процесс занимает несколько часов.

Снятую с Каабы Кисву омывают водой Замзам, затем фрагменты священного покрывала передаются в музеи, исламские культурные центры, мусульманские страны. Ее фрагменты могут быть подарены главам государств.

Кисву украшают вышивки с аятами Корана и молитвами, вышивки выполнены с использованием золотых и серебряных нитей. Для изготовления одного покрывала используется около 825 кг шелка, а также около 120 кг серебра и золота.