Вестник Кавказа

Узбекистан и Саудовская Аравия договорились развивать туризм

Чемоданы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Узбекистана и Саудовской Аравии поговорили о сотрудничестве в туристической сфере. Одной из обсуждаемых тем стало возможное участие Узбекистана во Всемирной выставке в Эр-Рияде.

Узбекистан и Саудовская Аравия подписали совместный план мероприятий по развитию туристических потоков, рассчитанный на 2026 и 2027 годы. Об этом рассказали в Комитете по туризму Узбекистана.

В ходе прошедших переговоров обсуждались различные вопросы, включая расширение туристического сотрудничества и развитие новых туристических продуктов, а также проекты в сфере летнего и зимнего туризма, экологических маршрутов, кемпинга и охотничьего туризма, в том числе в Каракалпакстане.

Особое внимание стороны уделили продвижению туристического потенциала Узбекистана на международных рынках. В частности, речь шла о возможном открытии павильона Узбекистана в комплексе Riyadh Boulevard и участие Ташкента во Всемирной выставке Expo 2030 Riyadh.

На встрече также было сказано о готовности продолжать укреплять взаимодействие и наращивать взаимный туристический обмен.

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