Последствия блокировки Ормуза будут чувствоваться долго — Решетников

Последствия кризиса из-за закрытия Ормузского пролива будут ощутимыми для мировой экономики достаточно продолжительное время, такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы в кулуарах делового форума Россия - АСЕАН.
Он отметил, что восстановление прежних темпов мировой экономики будет происходить постепенно.
"Последствия кризиса будут ощущаться в мировой экономике еще продолжительное время. Восстановление темпов ее роста, скорее всего, будет постепенным"
– Максим Решетников
Тем не менее, он заявил, открытие Ормуза после заключения соглашения Ирана с США восстановит предложения на глобальном рынке товаров.
"Открытие пролива частично восстановит предложение на глобальном рынке товаров, по которым страны Персидского залива являлись крупнейшими мировыми поставщиками"
– Максим Решетников