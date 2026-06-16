Последствия блокировки Ормуза будут чувствоваться долго — Решетников

Глава Минэкономразвития РФ заявил том, что продолжительное закрытие Ормузского пролива негативно повлияло на мироаую экономику и последствия этого будут долгими.

Последствия кризиса из-за закрытия Ормузского пролива будут ощутимыми для мировой экономики достаточно продолжительное время, такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы в кулуарах делового форума Россия - АСЕАН.

Он отметил, что восстановление прежних темпов мировой экономики будет происходить постепенно.

"Последствия кризиса будут ощущаться в мировой экономике еще продолжительное время. Восстановление темпов ее роста, скорее всего, будет постепенным"

– Максим Решетников

Тем не менее, он заявил, открытие Ормуза после заключения соглашения Ирана с США восстановит предложения на глобальном рынке товаров.

"Открытие пролива частично восстановит предложение на глобальном рынке товаров, по которым страны Персидского залива являлись крупнейшими мировыми поставщиками"

– Максим Решетников