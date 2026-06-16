Вестник Кавказа

В США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

В США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители обеих палат Конгресса США потребовали от Госдепартамента предоставить полный текст меморандума с Ираном и раскритиковали условия данного соглашения.

Члены комитетов Палаты представителей Конгресса США Грег Микс, Джим Хаймс и Адам Смит в Вашингтоне запросили у Госдепартамента информацию по меморандуму с Ираном. Об этом сообщил портал Axios.

Конгрессмены направили письмо главе ведомства Марко Рубио. Они потребовали предоставить полный текст меморандума, сопутствующие соглашения и стратегию ведения переговоров.

Авторы обращения также попросили уточнить информацию об ограничениях баллистической программы Ирана. Дополнительно они потребовали разъяснить условия смягчения санкций и статус замороженных иранских активов.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил порталу Axios, что администрация президента регулярно информирует Конгресс США о своих действиях.

В Сенате США меморандум также подвергли критике. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил журналистам, что Дональд Трамп крайне неудачно провел переговоры, из-за чего положение США ухудшилось.

Сенатор Марк Уорнер подчеркнул, что меморандум нельзя преподнести как победу Вашингтона, а Ричард Блюменталь назвал сделку безоговорочной капитуляцией США.

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