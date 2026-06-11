Азербайджан в 67 раз нарастил производство ветроэнергии

Производство ветровой энергии в Азербайджане в январе-мае этого года выросло почти в 67 раз. Ветряки обеспечили республике 427,4 млн кВт/ч электроэнергии.

Ветровые электростанции Азербайджана с начала года произвели энергии в 66,8 раз больше, чем за первые пять месяцев прошло года.

Согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, за январь-май 2026 года на ветроэлектростанциях было произведено 427,4 млн кВт/ч электроэнергии.

Всего за пять месяцев в Азербайджане было выработано 10 млрд 486,6 млн кВт/ч электроэнергии, из них 10 млрд 179,1 млн кВт/ч – товарной электроэнергии. В общем объеме товарной энергии на долю ГЭС пришлось 1 млрд 444,5 млн кВт/ч (минус 4,1% за год), на долю ТЭС – 8 млрд 019,9 млн кВт/ч (минус 6,7%), на долю СЭС – 182 млн кВт/ч (минус 1,2%).

Увеличилось почти в 67 раз производство ветряной энергии – до 427,4 млн кВт/ч электроэнергии, а также возросло производство электроэнергии, полученной от сжигания биомассы и отходов, до 105,3 млн кВт/ч (плюс 6,7%).