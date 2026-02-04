Казахстан строит логистику к странам Азии и Африки

Казахстан планирует через Иран выйти к портам Пакистана, чтобы получить логистический коридор в страны Восточной Африки, Юго-Восточной Азии и Индию, рассказал министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

Казахстан в ближайшее время планирует проложить маршрут к портам Пакистана, чтобы получить логистический коридор к южным морям – для этого у страны есть несколько вариантов, поведал заместитель премьер-министра страны, министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Через Иран мы можем выйти на Персидский залив и дальше Восточная Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Пакистан, рынки не ограничены. Лучше доходить до портов Ирана, перегружаться и уходить в порт Карачи"

- Серик Жумангарин

Рассматривает Казахстан и Трансафганский маршрут, и если он будет доведен до конца, то позволит выйти на афгано-пакистанский сухой порт и дальше идти на порт Карачи, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

У Казахстана есть маршрут "Восток-Запад", но стране жизненно важен выход к портам. Это залог ее будущего развития и одна из основных задач поколения, - подчеркнул заместитель премьера.

Накануне Жумангарин встретился с делегацией Ирана во главе с министром дорог и городского развития Фарзане Садек, в ходе которой гости в очередной раз подтвердили готовность предоставить Казахстану возможности для работы в порту Чабахар, обеспечивающем прямой выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии.

Напомним, транзитно-транспортные возможности Казахстана и Пакистана, а также сотрудничество в сфере логистики обсуждались в ходе государственного визита в Исламабад в феврале 2026 года президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.