Тренер Махачева рассказал о предстоящем бое своего подопечного

Ирландскому бойцу Иэну Мачадо Гэрри будет совсем непросто сражаться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым, заявил его тренер Хавьер Мендес.
"Гэрри силен, как и другие топы UFC в этом весе. Он силен в стойке, он может оказывать сопротивление. Но это не помешает Исламу вести бой по своему сценарию. И в борьбе Гэрри придется уже выживать"
- Хавьер Мендес
Бой Махачев - Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 16 августа, напоминает ТАСС.
Ранее мы писали о том, что боец смешанного стиля Ислам Махачев собирается провести свой следующий поединок в UFC в конце лета. На тот момент он еще не знал имя своего соперника, но добавил, что бой должен состояться в августе. Предыдущий поединок 34-летнего бойца состоялся в ноябре прошлого года. Его соперником был Джек Делла Маддалена из Австралии.