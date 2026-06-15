Вестник Кавказа

Тренер Махачева рассказал о предстоящем бое своего подопечного

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева заявил, что ирландскому бойцу Иэну Мачадо Гэрри придется буквально "выживать" в борьбе с его подопечным.

Ирландскому бойцу Иэну Мачадо Гэрри будет совсем непросто сражаться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым, заявил его тренер Хавьер Мендес.

"Гэрри силен, как и другие топы UFC в этом весе. Он силен в стойке, он может оказывать сопротивление. Но это не помешает Исламу вести бой по своему сценарию. И в борьбе Гэрри придется уже выживать"

- Хавьер Мендес

Бой Махачев - Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 16 августа, напоминает ТАСС.

Ранее мы писали о том, что боец смешанного стиля Ислам Махачев собирается провести свой следующий поединок в UFC в конце лета. На тот момент он еще не знал имя своего соперника, но добавил, что бой должен состояться в августе. Предыдущий поединок 34-летнего бойца состоялся в ноябре прошлого года. Его соперником был Джек Делла Маддалена из Австралии.

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