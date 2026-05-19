Грузия ужесточает требования к малым винодельням

Власти Грузии намерены проверять все вина, предназначенные для коммерческого производства в Грузии, в там числе и продукцию малых виноделен страны, производящих менее 25 тысяч литров вина в год.

С 1 февраля будущего 2027 года в Грузии будут проверять все вина, предназначенные для коммерческого производства – такие изменения утвердил парламент страны, сообщили в законодательном органе.

Сейчас обязательная проверка касается только экспортных вин и вин защищенного происхождения, которые экспортируются и продаются на местном рынке. С введением нового закона все грузинские вина будут называться натуральными, а их производителями будут считаться и малые винодельни, которые производят менее 25 тыс л вина в год, передает Sputnik Грузия.

"Натуральное вино – это очень самодостаточное нишевое вино, которое в силу своей природы и способа изготовления подразумевает некоторые особенности и должно отличаться от других вин"

- глава Национального агентства вина Леван Мехузла

Законодательные нововведения призваны повысить качество грузинского вина с учетом того, что сейчас в стране культивируются тысячи разных сортов винограда, а примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов благородного напитка имеют грузинские корни.

Напомним, ранее мы писали о том, что в нынешнем году в Грузии появился новый праздник - Национальный день вина, который впервые отметили 8 мая. Национальный день вина был учрежден в Грузии в феврале 20226 года и станет ежегодным праздником, однако он не будет официальным выходным днем. День вина призван сделать грузинское вино популярнее.