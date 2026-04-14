Трамп оценил ущерб, нанесенный Ирану в ходе войны

Американский президент заявил о том, что ущерб, нанесенный Ирану в результате конфликта, составляет около $1,5–$2 трлн.

Ущерб, нанесенный Ирану в результате конфликта с США и Израилем, может составлять от $1,5 трлн до $2 трлн, такое заявление сделал президент Дональд Трамп.

Об этом лидер Соединенных Штатов сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.

При этом, он подчеркнул, что вопрос о предоставлении какой-либо финансовой помощи Тегерану не стоит на повестке.

"Им (Ирану - ред.) нужны инвестиции, потому что мы нанесли ущерб на $1,5 трлн, а может быть и на $2 трлн. Кто-то должен будет им помочь"

– Дональд Трамп

Президент США предположил, что помочь Ирану могут соседи по региону, но отметил, что "нет никаких гарантий такой помощи".

По его словам, речь идет об очень больших средствах, и почти никто таковыми не обладает на сегодняшний день.

Как отметил Трамп, прекращение ударов позволяет восстановить судоходство в регионе, которое обеспечит денежный прирост.

"Если мы продолжим бомбить, (грузовые - ред.) суда не будут ходить, а речь идет о $500-700 млн в день"

– Дональд Трамп