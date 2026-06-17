Борисенко обсудил с дипломатами стран Персидского залива обстановку в регионе

Замглавы МИД РФ встретился в Москве с послами Бахрейна, ОАЭ, Омана, а также представителями дипмиссий Катара, Кувейта и Саудовской Аравии для обсуждения обстановки в Персидском заливе.

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко провел встречу с дипломатами из арабских стран, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Визит в министерство иностранных дел совершили: аккредитованные в Москве послы Бахрейна, ОАЭ, Омана, представители дипломатических миссий Катара и Саудовской Аравии, а также временный поверенный в делах Кувейта.

Как сообщила пресс-служба ведомства, встреча была посвящена военно-политической обстановке в зоне Персидского залива.

"В ходе встречи основное внимание было уделено ближневосточной повестке дня с акцентом на военно-политическую обстановку в зоне Персидского залива. Руководители дипломатических миссий передали содержание принятого 10 июня заявления Совета министров ССАГПЗ по ситуации в регионе"

– МИД РФ

Уточняется, что переговоры прошли по инициативе арабской стороны.

Российская сторона, в свою очередь, отметила особую важность подписания между США и Ираном меморандума о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Также, подчеркивается, что в рамках встречи Борисенко высоко оценил роль пакистанского и катарского посредничества в ирано-американском урегулировании.

"Выражена надежда на скорейшее восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив. Рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках механизма Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ"

– МИД РФ