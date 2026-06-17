МИД РФ поприветствовал подписание меморандума между США и Ираном

Москва высоко оценила стремление Вашингтона и Тегерана положить конец их конфликту и положительно воспринимает подписание меморандума о взаимопонимании.

Российская сторона дала положительную оценку подписанию меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве поприветствовали стремление Вашингтона и Тегерана к миру и отметили демонстрируемый настрой соблюдать условия подписанного документа.

"Приветствуем достижение договоренности о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран"

– МИД РФ

Также в официальном сообщении упомянули о работе пакистанских и катарских посредников.

Москва призвала стороны сохранить достигнутый мир и не допустить дальнейшей эскалации, в том числе и в Ливане.

"В предстоящий чувствительный и ответственный период выработки комплексного соглашения крайне важно, чтобы все вовлеченные в вооруженное противостояние стороны четко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям и не допускали новой опасной эскалации напряженности в регионе"

– МИД РФ

Согласно тексту официального сообщения, российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на возобновление безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив.

Это поможет уменьшению волатильности на глобальных энергетических и продовольственных рынках, отметили в министерстве.

Кроме того, РФ высоко оценила подтверждение Ираном своей неизменной приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Это лучший ответ на любые нападки и голословные обвинения в адрес Тегерана со стороны тех, кто стремится поставить под вопрос его законные права на освоение и использование атомной энергии в мирных целях"

– МИД РФ

Россия также снова обозначила свою однозначную позицию по вопросу ирано-американского конфликта и отметила, что делала все от нее зависящее для снижения конфронтации и содействия урегулированию ситуации политическими средствами.

При этом, Москва и далее готова оказать поддержку для дальнейшей стабилизации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что министерство иностранных дел России передало арабским и иранским партнерам обновленную версию российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Она предусматривает "поэтапное продвижение к разблокированию конфликтных ситуаций, принцип единой и неделимой безопасности, разработку мер по укреплению доверия, обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе на основе международного права", рассказали в ведомстве.

"Рассчитываем на то, что данная инициатива будет стимулировать процесс субстантивного обсуждения идей и предложений, нацеленных на формирование новой постконфликтной архитектуры межгосударственных отношений в этом стратегически важном районе мира"

– МИД РФ