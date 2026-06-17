Гросси приветствовал подписание меморандума между США и Ираном

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высоко оценил подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном, но предупредил, что вся основная работа впереди.

Подписание Америкой и Ираном меморандума, безусловно, хороший шаг, такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Это хорошо, когда после войны подписывается соглашение"

– Рафаэль Гросси

В то же время, предупредил он, расслабляться на текущем этапе не стоит, так как предстоит серьезная работа, в том числе техническая.

Кроме того, Гросси не исключил, что может принять участие в церемонии подписания меморандума и старте переговоров представителей США и Ирана, которые пройдут завтра в Бюргенштоке (Швейцария).