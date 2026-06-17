ЧМ-2026: Канада нанесла сокрушительное поражение Катару

Сборная Канады разгромила команду Катара во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Джонатан Дэвид.

В Ванкувере только что завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете B между сборными Канады и Катара. Разгромную победу со счетом 6:0 одержали канадцы.

Голами в игре отметились нападающие Кайл Ларин и Джонатан Дэвид, а также полузащитник Натан Салиба. Еще один мяч в сетке ворот катарской сборной оказался в результате автогола полузащитника Мохаммада Аль-Маннаи.

Отметим, что этот матч Катар заканчивал вдевятером. На 33-й минуте с поля был удален защитник Хомам Ахмед, а на 53-й – полузащитник Ассим Мадибо.

В другой встрече квартета B сборная Швейцарии разгромила со счетом 4:1 команду Боснии и Герцеговины.

Таким образом, после двух туров у Канады и Швейцарии по 4 очка, а у Катара и Боснии и Герцеговины – по 1 очку.