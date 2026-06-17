ЧМ-2026: Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину

На ЧМ-2026 стартовали матчи 2-го тура группового этапа в группах A и B. Свою первую победу на турнире сегодня одержала Швейцария.

В Инглвуд прошел матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете B между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины.

Счет открыл на 74-й минуте полузащитник швейцарской национальной команды Йоан Манзамби. На 84-й минуте хавбек Рубен Варгас удвоил преимущество Швейцарии, а на 90-й минуте Манзамби сделал счет крупным. На 93-й минуте полузащитник боснийцев Эрмин Махмич отыграл один мяч, однако на 97-й минуте Гранит Джака снова сделал счет крупным, реализовав пенальти. Итоговый счет – 4:1 в пользу Швейцарии.

В другом матче группы B встречаются сборные Канады и Катара. Их игра начнется сегодня в 01:00 (мск).