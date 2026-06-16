Колумбия обыграла Узбекистан в матче ЧМ-2026

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира завершился победой колумбийских футболистов над командой Узбекистана со счетом 3:1.

Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1 в игре первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

​У колумбийцев голы забили Даниэль Муньос на 40-й минуте, Луис Диас на 65-й и Хаминтон Кампас в добавленное ко второму тайму время. Единственный мяч команды Узбекистана на 60-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев.

​Забитый мяч стал первым для сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Команда впервые принимает участие в турнире.

​Встреча прошла в Мехико, игру обслуживал английский арбитр ФИФА Энтони Тейлор.

​Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Соревнования завершатся 19 июля, действующим победителем является сборная Аргентины.