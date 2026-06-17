Стороны достигли согласия по запуску "3+3" – Анкара

Механизм "3+3", а точнее детали его запуска, по словам главы МИД Турции Хакана Фидана, согласованы всеми участниками.

Запуск формата "3+3" на Южном Кавказе согласован всеми сторонами, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Дипломат обратил внимание на большое значение данного механизма, который позволит расширить сотрудничество между его участниками, в том чисое Россией, Азербайджаном, Турцией и Арменией.

"Как страны региона мы должны осознать следующее: вместо стремлений к конкуренции и доминированию нам необходимо выдвигать на первый план сотрудничество"

– Хакан Фидан

Глава МИД Турции отметил, что на фоне едва миновавшего кризиса на Ближнем Востоке такой конструктивный подход становится все более и более важным, и при его использовании страны региона могут действовать во благо своих экономик и в целом работать над обеспечением стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии.