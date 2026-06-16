ЧМ-2026: Шотландия уступила Марокко

На ЧМ-2026 стартовали матчи второго тура в группе C. К настоящему времени уже завершилась встреча Шотландии и Марокко, Бразилия сыграет с Гаити чуть позже.

В Фоксборо прошел матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете C между сборными Шотландии и Марокко.

Единственный мяч забил на 2-й минуте полузащитник марокканцев Исмаэль Сайбари.

В другом матче группы C сборная Бразилии сыграет с командой Гаити. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 (мск).

На данный момент лидером квартета является сборная Марокко, набравшая 4 очка. На втором месте располагается Шотландия, в активе которой 3 очка. Третью строчку занимает Бразилия (1 очко), четвертую – Гаити (0 очков).