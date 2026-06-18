Трамп обвинил Иран в срыве встречи в Швейцарии

Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве переговоров в Швейцарии. Политик заявил, что Иран не получит финансовых средств, которые были частью договоренностей сторон.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ответственен за срыв встречи в Швейцарии, в рамках которой стороны должны были юридически закрепить положения меморандума о мирном урегулировании.

"Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат - ни цента!"

– Дональд Трамп

В МИД Пакистане ранее заявили отмену встречи в Швейцарии занятостью иранских чиновников на фоне месяца "Мухаррам", который имеет важное значение для шиитов.