В Пакистане объяснили перенос американо-иранских переговоров

Глава МИД Пакистана озвучил причину задержки швейцарских переговоров США и Ирана. Они должны были начаться в Швейцарии в пятницу.

Переговоры Соединенных Штатов и Ирана откладываются из-за занятости иранских чиновников. Об этом сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

Он подчеркнул, что причина переноса – их занятость ритуальными мероприятиями месяца "Мухаррам".

Ранее ряд СМИ сообщил, что задержка переговоров связана с обострением ситуации в Ливане. По одной из версий, отмена встреча связана с позицией Ирана, который требует прекращения боевых действий в Ливане для продолжения диалога с США.

Напомним, "Мухаррам" – первый месяц исламского календаря. Он входит в число четырех особо почитаемых месяцев, в которые запрещено вести войны и конфликты. В течение "Мухаррама" шиитские мусульмане соблюдают траур в память об имаме Хусейне.