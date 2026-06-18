МИД РФ снял ограничения на туристические поездки в страны Персидского залива

В связи с заключением меморандума о взаимопонимании между Ираном и США МИД РФ отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива.

Министерство иностранных дел России отменило рекомендации для граждан воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Решение принято после подписания 17 июня меморандума о прекращении военного конфликта. Из-за стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе больше нет необходимости сохранять рекомендации не посещать Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию в частных и туристических целях.

"В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей, а также деловых контактов и обменов между Россией и аравийскими партнерами"

- МИД РФ

В случае появления новых угроз безопасности за рубежом министерство призывает россиян проявлять бдительность и осторожность. Гражданам напоминают о необходимости внимательно следить за сообщениями ведомства, а также российских дипломатических и консульских представительств.