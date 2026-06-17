Россию надо было оставить в G8 – Трамп

Президент США Дональд Трамп снова выразил сожаление в связи с исключением России из "Большой восьмерки".

Исключение России из G8 было ошибкой, заявил сегодня президент США Дональд Трамп в беседе со СМИ.

"G7 следовало бы быть G8. Им следовало бы сохранить G8"

– Дональд Трамп

Глава государства выразил мнение, что в этом случае можно было избежать событий на Украине.

Но, констатировал американский лидер, бывший тогда президентом США Барак Обама, а также, возможно, еще "один или два" лидера не хотели, чтобы РФ участвовала в G8.

Ранее об ошибочности решения об исключении России из "Большой восьмерки" Трамп заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.