Трамп осудил исключение РФ из G8

Американский президент заявил о том, что исключение России из состава "Большой восьмерки" не было хорошей идеей.

Россию не стоило исключать из "Большой восьмерки" (G8), такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он отметил, что не считает это по-настоящему правильным решением.

"У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была "Большой восьмеркой", теперь стала "Большой семеркой"

– Дональд Трамп

Он рассказал о том, что лидеры G7 в апреле текущего года "90% времени на своих встречах говорили о России", хотя исключили ее из состава G8.

Это был глупый поступок, подчеркнул Трамп.