Трамп анонсировал скорое усиление антироссийских санкций

Американский лидер заявил о том, что Минфин США усилит рестрикции против России ввиду снижения цен на нефть после подписания соглашения с Ираном.

Соединенные Штаты намерены в скором времени усилить антироссийские санкции, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ на полях саммита G7.

Глава Белого дома отметил, что данные меры будут реализованы по причине "очевидного снижения цен на нефть".

"Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать"

– Дональд Трамп

После достижения окончательных договоренностей США с Ираном Ормузский пролив будет полностью открыт, это резко снизит цены на энергоресурсы, рассказал лидер Соединенных Штатов.

Трамп напомнил, что транзит через пролив полностью возобновится в пятницу, когда меморандум будет подписан.

Отметим, ранее Вашингтон давал разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры – в марте и апреле текущего года.

Данные послабления были введены с целью разгрузить мировой рынок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и не допустить резкого дефицита топлива.